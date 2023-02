Feuerwehr rettete Kameraden und seinen Hund aus der Feistritz

Aus einer Tierrettung wurde eine Menschenrettung: In Fürstenfeld stürzte ein Hund in die zugefrorene Feistritz. Beim Versuch ihn zu retten, brach die Eisdecke auch unter seinem Herrchen, einem bekannten Feuerwehrmann. In letzter Sekunden konnte er von seinen Kameraden gerettet werden.