In der Gemeinde Lafnitz machte ein Mitarbeiter der Tierkörperverwertung Steiermark einen erschreckenden Fund: "Beim geplanten Abtransport hat der Fahrer von der TKV Steiermark den Container vorschriftsmäßig kontrolliert. Dabei hat er neben toten auch lebende Hühner in diesem Container entdeckt", sagt ein Sprecher der TKV Steiermark. In einem Karton befanden sich, gemeinsam mit bereits verendeten Tieren, noch zwei lebende. Daraufhin alarmierte er sofort die Gemeinde, die in diesem Fall zuständig war.