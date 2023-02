Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau war am Samstag, dem 11. Februar, gerade inmitten einer Übung, als sie eine Sirenen-Alarmierung erreichte. In Winkl-Boden (Gemeinde Pöllau bei Hartberg) war ein Feuer im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen. Der Hausinhaber – ursprünglich aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag – dürfte sich allein in seinem Wochenendhaus aufgehalten haben. Als er den Festbrennstoffkessel im Keller mit Papier und Karton beheizte, stürzte er und schlug mit dem Hinterkopf am Fliesenboden auf.