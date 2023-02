Seit 1990 ist Erhan Sanlid in Österreich, aufgewachsen in Pischelsdorf. Als er von der Erdbebenkatastrophe in seiner Heimatstadt Iskenderun erfahren hat, war ihm klar, dass er die Menschen vor Ort unterstützen möchte. Auf Facebook und Instagram einen Spendenaufruf gestartet, hatte der Oststeirer innerhalb weniger Tage tausende Euro und einen Lieferbus voll mit Sachspenden gesammelt.