Drei gerissene Kälber und eine tote Kuh: Vor eineinhalb Jahren hatten in Glashütten am Wechsel mehrere gerissene Weidetiere für großes Aufsehen und Panik unter den Bauern gesorgt. Lange standen Wölfe im Verdacht, die Rinder erlegt zu haben. Allerdings konnte dies auch eine DNA-Analyse nicht bestätigen. Klaus Teuschl, Landwirt und neuer Pächter eines kleinen Weideareals in der Region, will nun ein ganzes Rudel an Wölfen gesehen haben. "Mindestens sieben bis acht Tiere im Gänsemarsch", erzählt der 42-jährige Mariazeller im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.