Die Freiwillige Feuerwehr Schäffern wurde am Mittwoch, dem 8. Februar, kurz nach sieben Uhr früh zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich beim Gasthaus Jostl in Elsenau gerufen. Ein von der Nebenstraße kommender Pkw-Lenker dürfte ein herannahendes Auto übersehen haben und in die Kreuzung gefahren sein, worauf die beiden Fahrzeuge kollidierten.