In der Führungsebene der Bezirkshauptmannschaft (BH) Hartberg-Fürstenfeld hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan: Die wohl größte Änderung ist der Dienstantritt von Kerstin Raith-Schweighofer, die seit 1. Jänner 2023 das Amt als Bezirkshauptfrau bekleidet. Während die Frauenquote bei der BH insgesamt sehr hoch ist - immerhin sind 107 von 143 Mitarbeitern weiblich - war dies in der Führungsebene aber nicht immer der Fall: "Ich freue mich, dass die Frauenquote in Leitungspositionen nun ebenfalls gestiegen ist", sagt Raith-Schweighofer. Durch die personellen Erneuerungen sei es zudem zu einer starken Verjüngung gekommen.