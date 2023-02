In einem Sesselkreis im Hartberger Rittersaal sitzen 24 Jugendliche, als mit ein paar Minuten Verspätung noch zwei Schülerinnen des Gymnasiums Hartberg herein huschen. Dann kann es mit dem Jugendtreffen, bei dem 16- bis 20-jährige Oststeirerinnen und Oststeirer teilnehmen, auch schon losgehen. Sie möchten die Zukunft der Steiermark aktiv mitgestalten und überlegen sich, welche Themen sie momentan beschäftigen und welche Verbesserungsmöglichkeiten es für die Region, aber auch in der Steiermark gäbe.