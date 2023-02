Am Dach der Volksschule und des Horts in der Gartengasse wurde eine Photovoltaikanlage vonseiten der Stadtgemeinde und der Stadtwerke Hartberg errichtet beziehungsweise erweitert. Bereits seit einigen Monaten befindet sich an diesem Standort eine Anlage mit 5 kWp, nach einer ausführlichen Dachsanierung konnte diese um weitere 50 kWp aufgestockt werden. "Mit dieser Anlage kann nun rund die Hälfte des Stromverbrauchs von Hort und Volksschule gedeckt werden", sagt Bürgermeister Marcus Martschitsch.