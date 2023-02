Im Herbst den Österreichischen Staatsmeistertitel am Pflug errungen, hat sich Landwirt Andreas Haberler schon beim Bundesentscheid die Startnummer drei für der Weltmeisterschaft im Herbst gesichert. Am Wochenende hat der Schildbacher erstmals mit dem Training für das Event begonnen. "Ich bin sehr zuversichtlich und motiviert für den Auftritt meines Lebens", so der Oststeirer. Ein kostspieliges Vorhaben: Für die Teilnahme muss der Landwirt 25.000 Euro aufstellen.