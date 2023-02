Die Causa Flugrettung Burgenland dürfte in die letzte Runde gegangen sein: Im Juni war noch bekannt geworden, dass die Martin Flugrettung die Versorgung im gesamten Burgenland übernehmen werde. Daraufhin erhob der ÖAMTC, dessen Christophorus-Hubschrauber momentan in Oberwart stationiert sind, Einspruch und bekam Recht. Damit war das Hin und Her aber noch nicht zu Ende: Der ÖAMTC erhoffte sich eine fixe Zusage, das Land wollte neu ausschreiben. Die Christophorus-Betreiber bekamen abermals Recht und die Martin Flugrettung schied somit als Kandidat aus.