Machte in den vergangenen Jahren Corona dem närrischen Treiben rund um den Faschingsdienstag einen Strich durch die Rechnung, so treiben es die Narren im Bezirk heuer wieder bunt. Zahlreiche Veranstaltungen - wir haben eine Auswahl zusammengefasst - laden noch bis 21. Februar dazu ein, die "fünfte Jahreszeit" ausgiebig zu feiern. Ob beim Fasching am Hartberger Hauptplatz bis hin zum "Vorauer Noarrnkastl" – die Oststeirerinnen und Oststeirer haben genügend Gelegenheiten ihre Faschingskostüme zur Schau zu stellen. Egal ob als Barbie, Vampir oder Reh: Überall steht ganz klar der Spaß im Vordergrund, bevor es dann in die heurige Fastenzeit geht.