Man drückt den Hebel und der vertraute Geruch von Desinfektionsmittel strömt in die Nase. Alle paar Meter stehen diese letzten sichtbaren Überbleibsel der Pandemie im Eingangsbereich des Pflegeheims Augustinerhof in Fürstenfeld. Die Bewohner des Heims scheinen sie gar nicht mehr zu bemerken. Die Schwere der Pandemie wirkt verflogen. Nur die Pflegekräfte tragen noch sichtbar ihre Masken. "Die werden bald fallen, aber die Desinfektionsspender bleiben auf jeden Fall", erzählt Johann Fuchs, Geschäftsführer des Augustinerhofs sowie des Pflegeheimes Menda in Hartberg - zwei Häuser mit jeweils mehr als 160 Betten.