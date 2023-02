Der Nachweis des hoch ansteckenden Vogelgrippevirus der Klassifizierung H5N1 wurde bei einem verendeten Sperber festgestellt, der in einer Wiese in Kaindorf bei Hartberg aufgefunden worden war.

Somit besteht für den sehr wertvollen Nutzgeflügelbestand in der Region ebenso ein starkes Erkrankungsrisiko bezüglich Vogelgrippe wie auch für Heim- und Ziergeflügel, das bisher nicht ausschließlich in Räumen gehalten wurde.