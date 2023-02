Lkw bei Wendemanöver in Graben gerutscht: Ein Fahrstreifen gesperrt

In St. Johann in der Haide ist am Donnerstag, dem 2. Februar, ein Lkw bei einem Wendemanöver in den Straßengraben gerutscht. Ein Fahrstreifen musste gesperrt werden, die FF Unterlungitz regelte den Verkehr.