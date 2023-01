Auf der B 50 zwischen St. Johann in der Haide und Markt Allhau kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab, ihr Pkw wurde in den Wald geschleudert. Sie wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.