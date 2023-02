Neben ihrem Biomasse-Heizwerk in Vorau plant die Bioenergie Köflach eine Photovoltaikanlage. Ursprünglich hätten dort 5000 Module Sonnenstrom für 450 Haushalte produzieren sollen. Der Widerstand gegen das Projekt war von Anfang an enorm, vor allem der Standort auf einer Freifläche stieß vielen Vorauern sauer auf. Bei einer vonseiten der Bioenergie Köflach gut gemeinten Informationsveranstaltung im Juli vergangenen Jahres gingen die Wogen so hoch, dass das Projekt an der Kippe stand. Nun scheint eine Kompromisslösung in Sicht, allerdings in stark abgespeckter Form.