Ein Kellerbrand brach am Dienstagvormittag in einem Einfamilienhaus in Mönichwald aus. Die Feuerwehren Mönichwald und St. Lorenzen am Wechsel standen mit 28 Kameraden rund drei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand, eine 86-jährige Frau war allerdings in ihrem Zimmer im Erdgeschoss eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.