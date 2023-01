Das Siedlungsgebiet Ost in Hartberg wächst stetig weiter. Dennoch mangelt es an Geh- und Radwegen, kritisieren die Hartberger Grünen und fordern die Stadtgemeinde auf, schleunigst zu handeln. Bürgermeister Marcus Martschitsch bestätigt, dass an dem Problem gearbeitet werde, eine solche Infrastruktur jedoch nicht vom einem Tag auf den anderen entstehen könne.