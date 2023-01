In der Ungarvorstadt in Hartberg errichtete ein Mann auf einem gepachteten Grundstück eine Hütte samt Zaun im Freiland. Er hatte dafür keine Bewilligung, nach einer Anzeige flatterte ihm ein Abbruchbescheid ins Haus (wir berichteten). Weil er in den Bau unzählige Stunden Arbeit investiert hat, ist der Mann verzweifelt und sucht – auch mit Unterstützung von Bürgermeister Marcus Martschitsch – ein neues Grundstück, wohin er seine Hütte übersiedeln kann.