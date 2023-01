Verwunderung über ein entferntes Storchennest herrscht seit kurzem in Grafendorf. Das Nest in einem Metallkorb war mitten im Ortsteil Obersafen seit mehr als 20 Jahren auf einem Strommast angebracht, erzählen Anrainer: "Es war immer besetzt und jedes Jahr gab es zwei bis drei Jungtiere." Vor einer Woche wurde jedoch der Mast samt Nest von den zuständigen Netzbetreibern umgeschnitten. "Uns wurde von den Feistritzwerken mitgeteilt, dass der Mast entfernt worden ist. Es war Gefahr in Verzug, weil dieser schon morsch war", erklärt Bürgermeister Johann Handler.