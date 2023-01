Lisa Hörting veröffentlicht im März ihr erstes Kinderbuch. Darin erzählt die gebürtige Pöllauerin die Abenteuer ihres Katers "Fredinger". Alle Geschichten in dem Buch sind in Reimform geschrieben, ein Markenzeichen, das die 27-Jährige in ihrer Heimat bereits berühmt gemacht hat.