Das Maßband sitzt, das Kleid noch nicht. Mohamad Chamo geht vor seiner Kundin in die Knie, sorgfältig steckt er das schwarze, glitzernde Kleid ab, sodass die Schuhspitzen aus dem Stoff hervorlugen. Um seinen Hals liegt sein Maßband, so leger und doch selbstverständlich, als würde es zu ihm gehören wie seine Hände und Füße. "Wenn ich in einem dunklen Raum sitzen würde, nur mit einer Nähmaschine, ich wäre glücklich", sagt der Syrer in seiner selbstgenähten perfekten dunkelblauen Anzughose samt passender Hose. Bis auf Hemden näht er seine Kleidung selbst.