Die Aula des Bundesschschulzentrums in Hartberg ist bunt geschmückt. Neben Bastelarbeiten hängen auch zahlreiche Plakate mit der Aufschrift "Tag der Elementarpädagogik". Wetterbedingt musste die Veranstaltung zwar in die Aula des Schulzentrums verlegt werden, dennoch zog es zahlreiche Kindergartenkindern aus Hartberg sowie Pädagogen und Schüler der Bafep Hartberg, in das Schulgebäude.