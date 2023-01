Groß war das neue IT-Kolleg in Hartberg im vergangenen Jahr angekündigt worden, nicht ganz so groß war jedoch das Interesse bei den Anmeldungen: Entgegen der Erwartungen kam im Herbst 2022 knapp kein erster Jahrgang für das zweijährige Kurzstudium zustande. Nun startet man heuer einen neuen Anlauf. Am Dienstag, 7. Februar 2023, findet dazu im Lokal "Quartier" in Hartberg ein Informationsabend statt (siehe Infobox).