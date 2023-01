Am vergangenen Freitag trafen sich Vertreter des Landes Steiermark und der Hartberger Stadtgemeinde zu einem runden Tisch und besprachen dabei ein polarisierendes Thema: die geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage im Ghartwald. Am Ende des Gesprächs stand für Christoph Hanslik, Planer des besagten Projekts "PV Anlage A2 Hartberg" fest, dass sich das Land weiterhin gegen die Anlage stellt, was eine Umsetzung nahezu unmöglich macht.