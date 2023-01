Mit "all you can eat"-Buffet

"Super Bowl Party": Im Maxoom wird das Spiel der Spiele live übertragen

Im Maxoom im Ökopark Hartberg wird am 12. Februar 2023 der Super Bowl live übertragen. Zusätzlich wird ein "all you can eat/drink"-Buffet angeboten. Der Eintritt für das Event kostet 89 Euro.