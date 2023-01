Nicht einen, sondern gleich mehrere Schritte nach vorne wagte die Traditions-Bäckerei-Konditorei Gotthardt in Kaindorf bei Hartberg - trotz der wenig rosigen Entwicklungen und Preissteigerungen in vielerlei Bereichen im Vorjahr. Nach einem Umbau des Verkaufsraumes Anfang 2022 im Café folgte in den vergangenen Monaten eine großzügige Erweiterung der bestehenden Produktionsstätte mitten im Ortszentrum. Die Arbeiten dazu gehen nun ins Finale. "Ende Februar sind wir komplett fertig", sagt Andreas Gössl, Standortleiter in Kaindorf.