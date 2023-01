Frutura bietet ab sofort Naturkosmetika in 340 DM-Filialen an

Ob Shampoo, Zahncreme oder Schaumbad: Das Projekt "BioBienenApfel", das von der oststeirischen Firma Frutura ins Leben gerufen wurde, bietet nun in 340 DM-Filialen in ganz Österreich Naturkosmetik an. Man will Äpfel ganzheitlich nutzen.