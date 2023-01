Vier Burschen sind gerade damit beschäftigt, die letzten Fotos der Maturantinnen und Maturanten an die Holzwände zu kleben, während zwei Mädchen den Eingang mit einem roten Vorhang versehen. Dutzende weiße Tische stehen in mehreren Reihen nebeneinander und von der Decke hängen runde Lampen: Die Vorbereitungen für den ersten Maturaball in der neu sanierten Stadtwerke-Hartberg-Halle sind in vollem Gange. Am heutigen Samstag, dem 14. Jänner, eröffnet das Borg Hartberg die diesjährige Ballsaison.

"Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir die ersten sind, die hier ihren Maturaball feiern können", lächelt Klassensprecherin und Komitee-Vorsitzende Christina Leeb. Sie und drei weitere Maturanten sind gerade dabei, 400 Sackerl mit Tombola-Preisen zu befüllen. Knapp die Hälfte haben sie schon geschafft und so zieren dutzende gelbe Papiertaschen die Stufen, die zur Tribüne führen.

Alles Habsburg

Um 20.30 Uhr ist am heutigen Samstag die offizielle Eröffnung des Balls. An diesem Abend steht alles im Zeichen der Habsburger. Nicht umsonst lautet das Motto: "Habsborger, ein kaiserlicher Abgang". An den Wänden sind die Fotos vom Mottoshooting der Maturanten angebracht. Sie alle tragen elegante Roben oder Anzüge in unterschiedlichen Farben. "Es wird ein Abend mit viel Stil werden", freut sich Leeb, "wir rechnen außerdem mit über 2000 Besuchern". Karten gibt es heute noch bei der Abendkasse. Sie kosten 21 Euro und werden von den Maturanten ausgegeben.

Die Maturanten sind am Tag vor ihrem großen Auftritt jedoch nicht die einzigen, die noch letzte Handgriffe in der Halle machen. Bei der Sanierung der Hartberg-Halle stehen noch ein paar Kleinigkeiten an. Und so sieht man neben den Schülern auch immer wieder einmal einen Maler, der eine Wand streicht. Davon lassen sich die Burschen und Mädchen des Borg aber nicht irritieren und gehen fleißig ihren Vorbereitungen nach, damit heute alles perfekt ist.

Es ist der erste Ball in der neu sanierten Stadtwerke-Hartberg-Halle © Lena Ortner

Cocktails, Waffeln und gute Musik

Mehrere Maturanten vermessen dabei im Hauptsaal momentan die Tische, ob diese auch gerade in einer Linie stehen. "In dieser Reihe ähnelt das noch eher einer Banane", sagt ein junger Mann, der einen Maßstab in der Hand hält und sich nun daran macht, die Tische zu verrücken. Auf der anderen Seite des Raumes sind zwei Mädchen dabei, das Banner für die Bierbar an die Wand zu heften. Direkt daneben hängt bereits das Plakat für "Flascherl und Shots". Für Kulinarik sorgt unterdessen ein Waffelstand, für Stimmung die Disco.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Natürlich ist es so knapp vor dem Ball immer etwas stressig, aber wir liegen gut in der Zeit", lobt Leeb die eifrige Arbeit ihrer Kollegen. Die Lorbeeren für ihren Einsatz ernten die 57 Maturantinnen und Maturanten am heutigen Samstag, wenn sie um 20.30 Uhr mit der Polonaise den ersten Ball des Borg Hartberg eröffnen. "Wir freuen uns schon sehr auf einen unvergesslichen Abend!"