Die Leerstände in Ortskernen sind brennendes Dauerthema. Mit vier Prozent leer stehenden Flächen steht Fürstenfeld im Vergleich zu Städten wie Hartberg zwar mehr als gut da, dennoch will man offensiv an das Thema herangehen. Abgeschaut hat man sich die Idee in Tirol: So soll jetzt auch in der Thermenhauptstadt evaluiert werden, was die Stadt noch braucht, aber auch, was gut gelungen ist. "Wir müssen uns den Spiegel vorhalten", sagt Bürgermeister Franz Jost.