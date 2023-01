Kein Linienverkehr mehr: Gemeinde springt mit 30.000 Euro für Schulbus ein

Im Herbst 2020 hat das in Kaindorf bis dahin aktive Busunternehmen seinen Betrieb eingestellt. Seither würden viele der 150 Kinder nicht mehr so einfach in Schule und Kindergarten kommen, würde die Gemeinde nicht finanziell einspringen. 30.000 Euro "plötzliche" Mehrausgaben ärgern den Bürgermeister.