Am Mittwochabend wollte gegen 21.30 Uhr ein 50-jähriger Mann in Güssing im Bereich des Kulturzentrums die Straße überqueren. Dabei wurde er von einem 36-jährigen Fahrzeuglenker erfasst und zu Boden gestoßen. Der 50-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Oberwart gebracht.