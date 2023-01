Von kunstvollen Naschereien über originelle Papeterie bis hin zu Bands, die für durchtanzte Nächte sorgen: Genau 999 Projekte rund um Hochzeiten aus ganz Österreich wurden für den Austrian Wedding Award 2023 eingereicht. Eine neunköpfige Expertenjury hat daraus die diesjährigen Finalisten in den 32 Kategorien ausgewählt. Wer von ihnen die gläserne Trophäe ergattern wird, entscheidet sich am 30. Jänner bei der Verleihung in Wien.