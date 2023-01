Schon bald könnte der Postfiliale in Stegersbach (Bezirk Güssing) die endgültige Schließung bevorstehen. Damit wäre sie aber nicht die einzige: Allein im vergangenen Jahr wurden die Postämter in Bad Waltersdorf und in Pöllau geschlossen, inzwischen droht auch der Filiale in Bad Gleichenberg die Schließung (wir berichteten). Begründet wurden alle mit der schlechten Wirtschaftlichkeit und den Vorteilen von Postpartnern als Ersatz.