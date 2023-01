Müllwagen stand in Flammen: FF Grafendorf rückte zum heuer vierten Einsatz aus

Die Freiwillige Feuerwehr Grafendorf wurde am Dienstag, dem 3. Jänner, zu ihrem bereits vierten Einsatz in drei Tagen gerufen: Beim Abfallwirtschaftszentrum in Grafendorf stand ein Müllwagen in Brand.