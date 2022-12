Keine einfache Zeit, in der sie geht - keine einfache Zeit, zu der sie gekommen war: 2007 übernahm Doris Wolkner-Steinberger die Geschäftsführung eines tief krisengeschüttelten Tierparks. Die "Causa Herberstein" mit umstrittenen Landesförderungen für Schloss und Tiergarten hatte 2005 für internationales Aufsehen gesorgt. Das Image des Hauses war am Boden. In 16 Jahren konnte Wolkner-Steinberger die Jahresbesucherzahlen mit rund 240.000 aber mehr als verdoppeln. Im Interview mit der Kleinen Zeitung spricht die scheidende Direktorin über ihre höchsten Errungenschaften, tiefe Verletzungen und über die Zukunft des Zoos.

Auch auf Facebook verabschiedete sich Wolkner-Steinberger in einem Video:

Sie kamen und gehen in einer wirtschaftlichen Krisenzeit. Dennoch sprechen Sie von "ihrem Baby" und einem Lebenswerk, das Sie nun aus Ihren Händen geben müssen. Fällt es Ihnen sehr schwer?

DORIS WOLKNER-STEINBERGER: Natürlich bricht mir irgendwo das Herz. Wir haben eine neue Marke entwickelt und ich denke, dass es uns gelungen ist, mit unserer Herzlichkeit, mit unserem Engagement eine Treue der Besucher zu schaffen – es sind ja immerhin 83 Prozent Steirer bei uns im Tierpark.

Auf welche Meilensteine blicken Sie heute stolz zurück?

Eine große Errungenschaft war sicherlich, dass wir in der Tierwelt Herberstein einen Brillenbären angesiedelt und großgezogen haben – "Hubert" kam aus Berlin und ist heute der Liebling der Besucher. Aber es wurde auch sehr viel saniert und investiert im Tiergarten, im Sinne der Qualität für die Tiere, was Zäune und Gehege betrifft. Und wir haben ab dem Jahr 2009 auch begonnen, die Gastronomie selbst zu betreiben, weil es sehr wichtig war für die Besucher.

Brillenbär "Hubert" bei seiner Ankunft 2007 © Müller Jürgen

Gab es während Ihrer Amtszeit auch Rückschläge, die Sie hinnehmen mussten?

Nach dem "Herberstein-Skandal" stand Transparenz an erster Stelle auf meinem Arbeitsplan. Mein Team und ich haben sehr hart daran gearbeitet, um das wieder herzustellen, was die Besucher und Besucherinnen von uns wollten: Klarheit. Für mich war dies aber kein Tiefpunkt. Es war ein Auftrag, ich habe ihn angenommen und es hat funktioniert. Als dann Corona über uns hereinbrach, haben wir alle wesentlich mehr gezittert. Wir dachten, jetzt kommt keiner mehr und wir stehen vor dem Aus. Im Gegensatz zum Tiergarten Schönbrunn, der von vielen Touristen lebt, hatten wir aber das Glück, dass in dieser Zeit unzählige Steirerinnen und Steirer zu uns gekommen waren. Das hat uns stolz und zugleich dankbar gestimmt, der Tierpark der Steirer zu sein.

Haben Herberstein, Schönbrunn und Co überhaupt noch eine Zukunft? Stichwort: Umsiedelung und "Import" von exotischen Tieren. Wie wichtig sind Zoos morgen und übermorgen?

Zoos und Tierparks haben einen Bildungsauftrag. Sie sind meines Erachtens sehr wichtig, weil man Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, weiter züchten kann und diese Tiere natürlich auch den Kindern, vor allem den Schulen, näherbringen kann. Es gibt so viele Kids aus Wien, die nicht einmal eine Ziege gestreichelt haben. Es kommen ja immerhin 20.000 Schüler jedes Jahr in die Tierwelt Herberstein.

Ihr Schreibtisch ist bereits geräumt. Die Leitung des Landestiergartens wird kommende Woche Alexia Getzinger interimistisch übernehmen. Ihrer Bewerbung wurde nicht nähergetreten. Hegen Sie ein wenig Groll?



Nein, ich bin ganz und gar nicht grantig. Ob ich jetzt ein oder zwei Jahre länger Chefin bin, ist auch schon egal. Die Tiere werden mir aber sehr fehlen, besonders Hubert und meine drei Löwenkinder. Ich freue mich jetzt aber auch sehr auf meine neue Rolle als Selbstständige in der Ausflugszielberatung. Außerdem bereite ich mich auf den Graz-Marathon vor und möchte zumindest einen Halbmarathon schaffen (lacht).

Räumt ihren Schreibtisch: Doris Wolkner-Steinberger hofft auf eine gute Zukunft der Tierwelt © (c) HARRY SCHIFFER PHOTODESIGN

Was wünschen Sie der Tierwelt für ihre Zukunft?

Natürlich dem gesamten Team tierisch viel Glück in Haus und Hof und dass all das, was wir in 16 Jahren umsetzen konnten, auch weiterhin gelebt wird. Ich werde als Besucherin wieder kommen!