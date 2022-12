Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und daher ist es an der Zeit einen kurzen Blick zurück zu wagen. In der Oststeiermark ist 2022 wieder viel passiert - von einer illegalen Baustelle in Wagerberg, über den schreienden Pfarrer in Pöllauberg, bis hin zu einem ungewöhnlichen Gemüsebeet. Wir haben für Sie jene Geschichten des Jahres zusammengefasst, die Oststeirerinnen und Oststeirer besonders interessiert haben: