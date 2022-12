Neue Gefährten für Puma Pele in der Tierwelt Herberstein: Dienstagabend kamen drei Pumas aus einem privat geführten slowakischen Zoo in der Oststeiermark an. Weibchen Alani und Männchen Arun verbleiben in Herberstein und werden nach einer Eingewöhnungsphase von sechs bis acht Wochen mit Pele und Missoula vergesellschaftet. Mit an Bord war ein weiteres Weibchen, dieses wechselt weiter in den Zoo Salzburg.