Anrainer in Großsteinbach sind besorgt: Ein Storch hat sich wohl entschieden, diesen Winter nicht in den Süden abzuwandern, sondern in der Oststeiermark zu verweilen. Im Bereich der Schachblumenwiese taucht er immer wieder auf und sucht dort nach Futter. Die Sorge, dass er während der kalten Jahreszeit nichts Fressbares findet, ist groß.