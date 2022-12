Auch in Hartberg bereiten Personalmangel und Teuerungen den Gastronomen Kopfzerbrechen. Mit Jahresende schließt die Traditionspizzeria Casa Mulino am Hauptplatz, Lanys Cocktailbar in der Alleegasse hat bereits seit November zu. Das Cappuccino am Hauptplatz ist ebenfalls geschlossen, will nach dem Winter aber wieder aufsperren. Gerüchte, dass auch Burger Boutique und Roko schließen, sollen hingegen nicht stimmen.