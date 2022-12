Glück im Unglück hatte am gestrigen Sonntag, dem 18. Dezember, die Lenkerin eines Transporter. Die Frau war auf einer Gemeindestraße am Pöllauberg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam. Sie geriet in den Graben und krachte schließlich gegen einen Baum. Sie blieb dabei unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau rückte um 3.20 Uhr nachts mit 19 Feuerwehrleuten zum Unfall aus. Nach Eintreffen wurde die Unfallstelle zunächst abgesichert und anschließend der Transporter mit dem Ladekran geborgen. Um 4.30 Uhr konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.