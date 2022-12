In Fürstenfeld hat am vergangenen Dienstag, dem 13. Dezember, der erste Drive-in Interspar in ganz Österreich eröffnet. Kunden können nun im Interspar-Onlineshop ihre Bestellung auf digitalem Wege abgeben und ein Zeitfenster auswählen, wann sie ihren Einkauf bei der Interspar-Hypermarkt-Filiale in Fürstenfeld abholen.