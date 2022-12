Seit über einer Woche wird in Puchegg (Sandviertel) ein Hund vermisst. Die zwei Jahre alte Hündin "Zazu" ist in der Nacht vom 11. Dezember auf 12. Dezember aus dem Haus verschwunden und wurde seither nicht mehr gesehen. Ihre Besitzerin hat daraufhin sofort die Polizeiinspektion in Vorau alarmiert und sucht seither nach ihrem Vierbeiner.