Good vibes only gibt es im "Vaibz": In der Michaeligasse 7 eröffnet am Freitag, dem 30. Dezember, ein neuer Klub. Das Ziel: Man will ein Lokal im Herzen Hartbergs aufsperren und der gehobene Nachtklub in der Bezirkshauptstadt werden. Einlass ist ab 18 Jahren.