Keine Geduld währt ewig. So auch nicht bei einem Bewohner in der Fürstenfelder Gerichtsbergenstraße, der ein starkes Ausrufezeichen gegen die Untätigkeit der Behörde gesetzt hat. Er hat eigenmächtig ein großes Plakat mit der Aufforderung geschrieben, dass ein in seiner Straße geparkter Pkw-Kombi ohne Kennzeichen und mit einem platten Hinterreifen, der dort herrenlos seit über acht Monate abgestellt ist, endlich abgeschleppt wird. „Bitte holt mich von der Straße“ heißt es da auf dem Heckflügel des Autos angebrachten Karton.