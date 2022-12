Die Feuerwehr Hartberg wurde am Samstag gegen 16 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls im Ortsteil Penzendorf (Gemeinde Greinbach) alarmiert: Ein Pkw mit drei Insassen war auf der Masenbergstraße auf Höhe Lehnermühle unterwegs gewesen und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Daraufhin schlitterte das Fahrzeug in einen tiefen Graben und stürzte in einen Bach. Die Unfallursache ist noch unklar.

Drei Insassen wurden verletzt

Die drei Insassen des Pkw wurden beim Unfall schwer verletzt, konnten sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug retten. Die Rettung sowie der Notarzt Hartberg waren zur Stelle und brachten die verletzten Personen ins LKH Hartberg.

Die Freiwillige Feuerwehr Hartberg war mit vier Fahrzeugen und 21 Vereinsmitgliedern im Einsatz und konnte den Pkw mittels Ladekran bergen. Während der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigung der Fahrbahn war die Straße kurzzeitig gesperrt.