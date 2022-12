Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Oberwart zu einem Mülltonnenbrand in die Obere Hochstraße alarmiert. Eine Kunststofftonne hatte Feuer gefangen.

Nach Eintreffen der Mannschaft war das Feuer allerdings schon so weit fortgeschritten, dass auch die gesamte Fassade und ein Teil des Dachstuhles in Flammen geraten waren. Sofort wurde die Feuerwehr St. Martin in der Wart zur Verstärkung alarmiert. Mittels Teleskopkran konnten die Teams das brennende Dach auf der Hofseite des Hauses erreichen.

Binnen weniger Minuten haben die Flammen aus dem Müllraum auf das Dach übergegriffen © FF Oberwart

Mit einer Kettensäge musste erst das Dach geöffnet werden, um die Hitze und den Rauch aus dem Dachstuhl zu bekommen. Zeitgleich wurde über eine Schiebeleiter ein weiteres C-Strahlrohr in Stellung gebracht, um das Übergreifen des Feuers auf andere Objekte zu verhindern.

Mit einer Wärmebildkamera wurde das Haus nach Glutnestern abgesucht und gezielt weiter gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.