Im Falle von defekten Verhütungsspiralen der Firma Eurogine hat der Verbraucherschutzverein (VSV) nun für eine Steirerin, die als erste ihre Klage gegen den spanischen Hersteller am Bezirksgericht Fürstenfeld eingebracht hatte, beim Berufungsgericht ein höheres Schmerzengeld erreicht. Das teilte der VSV am Freitag in einer Aussendung mit.