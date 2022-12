Häufiger Starkregen sorgte im Frühsommer im Raum St. Johann in der Haide für Schäden in der Höhe von 90.000 Euro: Straßen, Häuser und Wege wurden laut Gemeindeaufzeichnungen so stark verschlammt wie seit zehn Jahren nicht. "Wertvoller Humus und Dünger der Bauern wurde zudem in die Straßengräben gespült", sagt Bürgermeister Günter Müller (SPÖ).

Donnerstagabend hat er zu einer Expertenrunde in die örtliche Kulturhalle geladen, um Landwirte und Grundbesitzer über mehr Erosionsschutz durch gezielte Bodenbearbeitung zu informieren.

Diskussionsrunde

Als Referenten waren Johannes Maßwohl von der Bezirkskammer Südoststeiermark und Franz Reiterer vom Land Steiermark zu Gast: "Grünstreifen oder der Einsatz von Grubber statt Pflug am Feld und die Mulchsaat nach Begrünung könnten Böden in gewissen Hanglagen stabilisieren und in Folge Abschwemmungen durch Niederschlag verhindern", so die Experten in ihren Vorträgen. Im Anschluss wurde zu einer Diskussionsrunde geladen. Informationsbroschüren liegen in der Gemeinde auf.